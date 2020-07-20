Климова похвасталась роскошным кольцом на безымянном пальце

Климова похвасталась роскошным кольцом на безымянном пальце
Екатерина Климова. Фото: German Rovinskiy/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса уже трижды была замужем

Поклонники звезды российских телесериалов заметили, что на правой руке Климовой красуется золотое кольцо, которое очень похоже на обручальное. 

Вчерашний вечер Екатерина провела в компании подруг и коллег по телесериалу "Бедная Настя". В "Инстаграм"-историях Екатерина Вуличенко случайно засняла драгоценность, украсившую безымянный палец Климовой. Это дало поклонникам повод для разговоров о скором замужестве актрисы. 

Напомним, что у 42-летняя артистка и мать четверых детей уже трижды была замужем. Как передает "Телепрограмма.про", Екатерина считает себя виноватой в том, что не может построить длительные отношения с мужчинами. Климова слишком много времени уделяет сцене и съемкам, а ее избранников это не устраивает. Однако звезда не отчаивается и продолжает верить в любовь. 

Не так давно Климова устроила тематическое чаепитие в стиле СССР и поделилась трогательной фотографией. На ней мама актрисы укуталась в плед и ждет начала игры в домино. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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