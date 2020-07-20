Актриса уже трижды была замужем

Поклонники звезды российских телесериалов заметили, что на правой руке Климовой красуется золотое кольцо, которое очень похоже на обручальное.

Вчерашний вечер Екатерина провела в компании подруг и коллег по телесериалу "Бедная Настя". В "Инстаграм"-историях Екатерина Вуличенко случайно засняла драгоценность, украсившую безымянный палец Климовой. Это дало поклонникам повод для разговоров о скором замужестве актрисы.

Напомним, что у 42-летняя артистка и мать четверых детей уже трижды была замужем. Как передает "Телепрограмма.про", Екатерина считает себя виноватой в том, что не может построить длительные отношения с мужчинами. Климова слишком много времени уделяет сцене и съемкам, а ее избранников это не устраивает. Однако звезда не отчаивается и продолжает верить в любовь.

Не так давно Климова устроила тематическое чаепитие в стиле СССР и поделилась трогательной фотографией. На ней мама актрисы укуталась в плед и ждет начала игры в домино.