Королевский шок: Меган Маркл и принц Гарри готовятся к появлению двух младенцев

В этот раз герцогиня может подарить своему возлюбленному двойню

В Соединенных Штатах обсуждают одну из самых горячих новостей: Меган Маркл готовится стать мамой во второй раз. Информация появилась после того, как поклонники звездной пары увидели их в медицинском центре, который специализируется на искусственном оплодотворении. 

Как сообщает издание "7дней", в руках у герцогини Сассекской было лекарство, которое выписывают при прохождении курса ЭКО. Более того, известный специалист Сюзанна Гилберт-Ленц отметила, что существует высокая вероятность, что Маркл подарит мужу как минимум двух младенцев. 

Напомним, что новость о первой беременности герцогини чуть не привела к серьезному конфликту в королевской семье. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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