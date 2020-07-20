В этот раз герцогиня может подарить своему возлюбленному двойню

В Соединенных Штатах обсуждают одну из самых горячих новостей: Меган Маркл готовится стать мамой во второй раз. Информация появилась после того, как поклонники звездной пары увидели их в медицинском центре, который специализируется на искусственном оплодотворении.

Как сообщает издание "7дней", в руках у герцогини Сассекской было лекарство, которое выписывают при прохождении курса ЭКО. Более того, известный специалист Сюзанна Гилберт-Ленц отметила, что существует высокая вероятность, что Маркл подарит мужу как минимум двух младенцев.

Напомним, что новость о первой беременности герцогини чуть не привела к серьезному конфликту в королевской семье.