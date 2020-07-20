Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Впервые с мая: евро подскочил до 82 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
580 новости
В Соединенных Штатах обсуждают одну из самых горячих новостей: Меган Маркл готовится стать мамой во второй раз. Информация появилась после того, как поклонники звездной пары увидели их в медицинском центре, который специализируется на искусственном оплодотворении.
Как сообщает издание "7дней", в руках у герцогини Сассекской было лекарство, которое выписывают при прохождении курса ЭКО. Более того, известный специалист Сюзанна Гилберт-Ленц отметила, что существует высокая вероятность, что Маркл подарит мужу как минимум двух младенцев.
Напомним, что новость о первой беременности герцогини чуть не привела к серьезному конфликту в королевской семье.
Как отмечает источник, речь идет о десяти людях
Старики могут не платить некоторые налоги