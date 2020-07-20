"Какая женщина": Песков закружил в танце любимую супругу

"Какая женщина": Песков закружил в танце любимую супругу
Татьяна Навка. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фанаты заметили, каким ласковым взглядом госслужащий одарил жену

Татьяна Навка опубликовала кадры с дня рождения Григория Лепса. Известная фигуристка появилась на торжестве вместе со своим мужем Дмитрием Песковым.

Пара станцевала под популярные песни именинника. На праздник фигуристка пришла в белых брюках с высокой талией и черном боди, поверх которого накинула белоснежный пиджак. Госслужащий облачился в классический строгий костюм и белую рубашку.

"С музыкой и танцами на протяжении всей жизни!", – подписала свежие фотографии Татьяна Навка.


Подписчики фигуристки обратили внимание на то, с какой любовью смотрит Дмитрий Песков на свою супругу.

"Очень солнечная ваша семья! А как смотрит на Вас муж…", "Какая женщина", "Такие красивые! Желаю вам счастья", "Смотришь на вас и заряжаешься", – пишут восторженные поклонники.

Ранее "Утро.ру" показывало, как Татьяна Навка пляшет под балалайку. Тогда жена Дмитрия Пескова провела время в тематическом турцентре.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Элита РФ имела доступ к вакцине против COVID-19 с апреля - СМИ

Как отмечает источник, речь идет о десяти людях

О каких льготах знают не все российские пенсионеры

Старики могут не платить некоторые налоги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей