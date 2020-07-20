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Татьяна Навка опубликовала кадры с дня рождения Григория Лепса. Известная фигуристка появилась на торжестве вместе со своим мужем Дмитрием Песковым.
Пара станцевала под популярные песни именинника. На праздник фигуристка пришла в белых брюках с высокой талией и черном боди, поверх которого накинула белоснежный пиджак. Госслужащий облачился в классический строгий костюм и белую рубашку.
"С музыкой и танцами на протяжении всей жизни!", – подписала свежие фотографии Татьяна Навка.
Подписчики фигуристки обратили внимание на то, с какой любовью смотрит Дмитрий Песков на свою супругу.
"Очень солнечная ваша семья! А как смотрит на Вас муж…", "Какая женщина", "Такие красивые! Желаю вам счастья", "Смотришь на вас и заряжаешься", – пишут восторженные поклонники.
Ранее "Утро.ру" показывало, как Татьяна Навка пляшет под балалайку. Тогда жена Дмитрия Пескова провела время в тематическом турцентре.
Как отмечает источник, речь идет о десяти людях
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