Фанаты заметили, каким ласковым взглядом госслужащий одарил жену

Татьяна Навка опубликовала кадры с дня рождения Григория Лепса. Известная фигуристка появилась на торжестве вместе со своим мужем Дмитрием Песковым.

Пара станцевала под популярные песни именинника. На праздник фигуристка пришла в белых брюках с высокой талией и черном боди, поверх которого накинула белоснежный пиджак. Госслужащий облачился в классический строгий костюм и белую рубашку.

"С музыкой и танцами на протяжении всей жизни!", – подписала свежие фотографии Татьяна Навка.

Подписчики фигуристки обратили внимание на то, с какой любовью смотрит Дмитрий Песков на свою супругу.

"Очень солнечная ваша семья! А как смотрит на Вас муж…", "Какая женщина", "Такие красивые! Желаю вам счастья", "Смотришь на вас и заряжаешься", – пишут восторженные поклонники.

Ранее "Утро.ру" показывало, как Татьяна Навка пляшет под балалайку. Тогда жена Дмитрия Пескова провела время в тематическом турцентре.