СМИ: Пригожин вывез родных из России

СМИ: Пригожин вывез родных из России
Иосиф Пригожин. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
По слухам, сейчас близкие продюсера находятся в Швейцарии

Иосиф Пригожин позволил себе вывезти членов семьи в европейскую страну. Об этом сообщают СМИ.

Особое внимание к заграничной поездке родственников звездного продюсера привлекло то, что еще недавно в прессе разгорелся скандал из-за жалоб Пригожина на бедственной положение артистов в период самоизоляции.

О дорогостоящей поездке рассказал шоумен Рустам Солнцев. По его словам, сначала даже он поверил, что у семейства Иосифа и Валерии проблемы с деньгами. Звезда "Дом-2" заметил, что Валерия давно не выпускала новые хиты и рассчитывать на кассовый концерт в ближайшее время ей не стоит.

Однако после того, как шоумен узнал, что родные продюсера выезжали в Швейцарию, он сильно удивился. Рустам Солнцев напомнил, что из-за пандемии поездка за рубеж стоит очень дорого – границы закрыты, регулярные рейсы не выполняются. То есть, вылететь из России можно только на частном борте. По данным шоумена, полностью снять самолет можно за €60 тысяч.


Сам Иосиф Пригожин отказался комментировать заграничную поездку, пишет "Экспресс газета". Он подчеркнул, что сейчас находится в России.

Ранее продюсер заявлял, что эпидемия коронавируса поставила в бедственное положение огромное число артистов. Даже популярные звезды вынуждены жить на накопленные средства, потому что взять денег просто неоткуда.

Ольга ФЕДОРОВА

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