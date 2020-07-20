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Иосиф Пригожин позволил себе вывезти членов семьи в европейскую страну. Об этом сообщают СМИ.
Особое внимание к заграничной поездке родственников звездного продюсера привлекло то, что еще недавно в прессе разгорелся скандал из-за жалоб Пригожина на бедственной положение артистов в период самоизоляции.
О дорогостоящей поездке рассказал шоумен Рустам Солнцев. По его словам, сначала даже он поверил, что у семейства Иосифа и Валерии проблемы с деньгами. Звезда "Дом-2" заметил, что Валерия давно не выпускала новые хиты и рассчитывать на кассовый концерт в ближайшее время ей не стоит.
Однако после того, как шоумен узнал, что родные продюсера выезжали в Швейцарию, он сильно удивился. Рустам Солнцев напомнил, что из-за пандемии поездка за рубеж стоит очень дорого – границы закрыты, регулярные рейсы не выполняются. То есть, вылететь из России можно только на частном борте. По данным шоумена, полностью снять самолет можно за €60 тысяч.
Сам Иосиф Пригожин отказался комментировать заграничную поездку, пишет "Экспресс газета". Он подчеркнул, что сейчас находится в России.
Ранее продюсер заявлял, что эпидемия коронавируса поставила в бедственное
положение огромное число артистов. Даже популярные звезды вынуждены жить
на накопленные средства, потому что взять денег просто неоткуда.
Как отмечает источник, речь идет о десяти людях
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