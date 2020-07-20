Актриса отдыхает в Сочи и поделилась забавными кадрами

В этом году звезды отечественного шоу-бизнеса останавливают свой выбор на отечественных пляжах и курортах. Вот и актриса Нонна Гришаева решила отдохнуть вместе с супругом в Сочи.

Как передает "Пятый канал", супруги решили съездить на экскурсию на эко-ферму. Нонна поделилась на своей странице в "Инстаграм" фотографиями с прогулки.

"Саша, не ешь сено, козленочком станешь", – шутливо подписала публикацию Гришаева.

Подписчики порадовались за актрису и поддержали ее шутку: "Вы такие счастливые. Так приятно на вас смотреть!", "Вы молодцы. Я рад за таких людей, которые на одной волне", "Самое главное, что Козлом не стал, с большими рогами от жены", "Респект фотографу! Момент-классный! И сколько стоит мастер-класс для людей "Как правильно есть сено..." от главного парнокопытного специалиста фермы?"

Напомним, что сейчас в Сочи отдыхает еще одна звезда отечественного шоу-бизнеса – Анфиса Чехова. Подписчиков возмутило поведение ведущей и ее отношение к деньгам.