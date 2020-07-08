Подписчиков возмутил ее новый пост

В социальной сети появилась любопытная переписка Анфисы Чеховой с поклонниками. Телеведущая поведала фанатам насколько "велики" ее гонорары.

На своей странице в "Инстаграм" звезда поделилась очередным фото в купальнике где-то на отдыхе. Этот пост она подписала философски: "Жизнь дает только один дубль, если он вышел плохо – с этим приходится смириться".

Пользователи отреагировали на публикацию сразу. Одни желали звезде экрана хорошего отдыха, а другим такое "хвастовство" не понравилось. Кто-то написал, мол, работяги на заводе много вкалывают, а моря не видели. Поэтому они считают, что "вести передачи" не так уж и трудно. На это Чехова ответила, что не стоит судить, "не побывав в ее шкуре". После недовольные подхватили: заводчане получают "по 15 – 50 тысяч рублей, а телезвезда 1 – 3 миллиона в месяц".

"Увы, столько в месяц я не зарабатываю", – парировала Анфиса.

Также телеведущая дополнила, что всю свою жизнь много работала, поэтому теперь может позволить себе и "много отдыхать". Фанаты же поинтересовались, как обрести такую высокую самооценку, и написали любимице множество комплиментов.

К слову, Анфиса Чехова частенько выкладывает снимки в купальнике и "размышляет о вечном". Ее подписчикам не всегда нравится такая откровенность звезды. Но ведущую это не останавливает: она любит высказываться прямолинейно.

