Раздетая Чехова поразмышляла о "вечном"

Раздетая Чехова поразмышляла о "вечном"
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova/
Звезда философствовала на пляже

Популярная телеведущая продолжает радовать фанатов пикантными снимками. Анфиса Чехова продемонстрировала поклонникам свой кружевной купальник. Подписчики оценили пляжный образ.

Свежее фото появилось на страничке звезды в "Инстаграм". Чехова в темно-синем купальнике позирует перед камерой на круглом диване-лежаке. Анфиса игриво ест ягоду и демонстрирует пышные формы.  

Этот фотоколлаж телеведущая подписала известной фразой Альберта Энштейна – "В мире две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость". Чехова также добавила и свою интерпретацию:

"Но, Вселенную хочется постигать, а глупость избегать".

Поклонники не заставили долго ждать и осыпали  Анфису комплиментами. Дамы восхитились купальником и уточнили, где его можно приобрести. Мужчины высказались о фигуре. "Вы как жемчужина в раковине", "Обожаю! Вы прекрасны", "Прелесть", – написали фанаты.

Один из них даже не постеснялся высказать свое пожелание к будущему контенту Чеховой. Он спросил у Анфисы, "слабо ли ей раздеться". Телеведущая это высказывание проигнорировала.

Напомним, недавно звезда экрана опубликовала в своих соцсетях снимок в красном купальнике. Как отметила в публикации Анфиса Чехова, это она сделала "по многочисленным просьбам" фанатов-мужчин. 

Фоторепортаж
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Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press
Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press
Юлия ЕВГРАФОВА

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