"Жуткая боль": Светличная получила по голове от телевизионщиков

"Жуткая боль": Светличная получила по голове от телевизионщиков
Светлана Светличная. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
У актрисы сотрясение мозга и повреждено колено

В гости к Светлане Светличной неожиданно нагрянула съемочная группа. В итоге, заслуженная артистка РСФСР получила травму головы и сейчас проходит лечение.

Звезда "Бриллиантовой руки" пострадала из-за халатности сотрудников телевизионного канала. По словам актрисы, без какой-либо договоренности с ней домой приехали журналисты и предложили дать интервью.

Знаменитость побоялась пускать незнакомых людей в дом, и они расположились на скамейке рядом с подъездом. Неожиданно артистка почувствовала острую боль. Оказалось, ей на голову свалилась установка, на которой держится софит.

Основная мощь удара пришлась на колено, но голова звезды тоже пострадала.

"Пишем интервью, и тут меня пронзает жуткая боль", - рассказывает Светличная.

При этом, вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, телевизионщики быстро сбежали с места происшествия.

Только после того, как Светлана Светличная обратилась в Гильдию артистов, нерадивых журналистов удалось найти. От их имени пришел некий молодой человек. Он принес пострадавшей знаменитости букет роз, торт и 15 тыс. рублей, пишет издание "Собеседник".

Артистка отказалась от госпитализации, но продолжает ходить на необходимые процедуры.

Ранее Светлана Светличная ответила на слухи о романе с Прохором Шаляпиным, подробностями которого поделился приятель артиста.

Ольга ФЕДОРОВА

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