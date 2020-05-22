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Звезда СССР назвала Шаляпина сумасшедшим

Звезда СССР назвала Шаляпина сумасшедшим
Светлана Светличная. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
80-летняя артистка опровергла свои отношения с певцом

Светлана Светличная ответила на слухи о романе с Прохором Шаляпиным, подробностями которого поделился приятель артиста. Заслуженная артистка заявила, что в отношениях с 36-летним певцом она не состояла.

"Никогда в жизни у нас не было романа", – сказала 80-летняя актриса. По ее словам, "сумасшедший, больной" Шаляпин на телевидении ведет себя непоследовательно – говорит то о погоде, то о женщинах. Звезда советского кинематографа подчеркнула: то, что певец говорит о его отношениях со Светличной, неправда.

Артистка призналась, что могла бы не удержаться и даже ударить Шаляпина по лицу за то, что он распространяет сплетни. В интервью Teleprogramma.pro она подчеркнула: молодой певец – не ее тип. Звезда "Бриллиантовой руки" высказалась, что для нее, "великого" и "любящего страну" человека, существуют лишь достойно думающие люди.

Шаляпина же Светличная отнесла к "больным". Упомянула великая актриса и бывшую жену Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовкую, которая после расставания с режиссером встречалась с Прохором Шаляпиным. По ее словам, пианистка и певец – люди "одного плана".

О романе Светличной и Шаляпина, который якобы был десять лет назад, рассказал фотограф Виктор Панкратьев. По его словам, эти отношения помогли на тот момент 70-летней советской звезде вновь почувствовать себя молодой.

Карина СИРАЗОВА

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