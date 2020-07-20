"Было желание вальнуть": Лолите разнесли дачу

"Было желание вальнуть": Лолите разнесли дачу
Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица в шоке от того, что устроили в особняке ее знакомые

Лолита Милявская пожаловалась на персонал, который разгромил ее загородный дом. Певица наняла семейную пару, чтобы они ухаживали за котами и содержали летнее жилище звезды в чистоте.

Из-за нехватки свободного времени Лолита более полугода не появлялась на даче. И вот, благодаря самоизоляции, артистка наконец смогла выкроить день и отправилась проведать котов. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что стало с особняком. По словам певицы, работники "разнесли дом просто в хлам".

"Было желание вальнуть, вот реально убить!" – не стесняется в выражениях разозлившаяся знаменитость.

Однако несмотря на охвативший артистку гнев, Лолите пришлось ограничиться увольнением, пишет издание "Комсомольская правда".

При этом звезда эстрады заметила, что карантин позволил ей разобраться с накопившимися делами. Певица привела в порядок дом и смогла немного отдохнуть от бесконечной гонки, которая сопровождает жизнь успешного артиста.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Лолита вынесла из дорогого магазина платье. Понравившуюся вещь пришлось прятать под юбкой.

Ольга ФЕДОРОВА

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