Инцидент с известной певицей записали на камеру

Лолита Милявская появилась в дорогом бутике, взяла понравившийся наряд, спрятала его под своей длинной юбкой и выбежала из магазина. Видео именно с таким сценарием появилось в социальной сети артистки. Однако все происходящее – всего лишь шутка.

Знаменитость посетила бутик своего друга и, похоже, решила разыграть забавную сцену, которую кто-то снял на видео. Ролик Лолита выложила в "Инстаграм" и продолжила писать о своем "воровстве".

По словам артистки, ее бы "отмазал" любимый адвокат Жорин.

"158 Уголовного Кодекса! До 6 лет! Я украла и счастлива!! Воровать у друзей лучше всего",

– написала знаменитость.

Пользователи к видео с "воровством" отнеслись спокойно. Кто-то считает, что Лолита креативно прорекламировала магазин, кто-то отметил, как певица преобразилась после развода. В ролике она показалась в длинном платье и туфлях на высоком каблуке.

"За такое воровство Игорь Гуляев еще и приплатить должен. Креативная реклама нынче дорого стоит", "Боже, какая красотка, платье красивое тоже", "Лолита, вы красотка!", "Шикарная! Выглядите лучше 20-летних", "Бандитка", "Как цыганочка", – высказались комментаторы.

Ранее "Утро.ру" писало, что Лолита вновь разбирается в суде с бывшим мужем.