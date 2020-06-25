Адвокат певица раскрыл подробности происходящего

Лолита Милявская развелась с Дмитрием Ивановым, однако забыть об экс-супруге пока не получается из-за новой проблемы. Теперь артистка пытается выселить мужчину из своей квартиры – она подала иск в суд, который поможет выдворить спортсмена из жилья.

Знаменитость намерена через суд снять бывшего с регистрационного учета, чтобы все было сделано официально.

Адвокат певицы Сергей Жорин поясняет, что все происходящее – просто формальность. Дмитрий Иванов в квартире сейчас не проживает, однако с регистрационного учета так и не снялся. Более того, экс-супруг артистки не платит за коммунальные услуги. Именно поэтому она обратилась в суд.

Певица сама оплатит задолженность по квартире и требовать выплат с Дмитрия Иванова не станет, уточнил юрист в разговоре с "МК".

Лолита и ее муж расстались в 2019 году. В разводе супругов, разница между которыми 12 лет, винили новую избранницу мужчины. В апреле 2020 г. пару официально развели. Делить имущество супругам не пришлось, так как они подписали брачный контракт.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Лолита выдала правду о выходках бывшего мужа.