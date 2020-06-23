Лолита выдала правду о пьяных выходках бывшего мужа

Лолита выдала правду о пьяных выходках бывшего мужа
Лолита Милявская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-супруга певицы недавно госпитализировали, потому что он якобы был нетрезв

Певица Лолита Милявская рассказала о "грехах" бывшего мужа Дмитрия Иванова. Оказалось, что тот периодически крепко выпивал и приходил домой в неприглядном виде. Также артистка подтвердила: бывший супруг недавно попал в больницу не из-за нее.

О том, что случилось с экс-супругом певицы на самом деле, рассказали очевидцы произошедшего в эфире шоу "Пусть говорят".  Они пояснили, что Иванов катался с друзьями на квадроцикле и врезался в строительный вагон. При этом он якобы был либо пьян, либо под воздействием каких-то препаратов.

Эта версия показалась Милявской очень правдоподобной. Артистка аргументировала это тем, что в браке Дмитрий вытворял подобное. Как уточнила Лолита, у Иванова есть "нарциссическое расстройство", он уже приходил домой избитым и очень пьяным. Также певица добавила, что ей жаль своего бывшего, и Дмитрия стоит отправить "на специальное лечение".

Напомним, развод Лолиты с ее пятым мужем долго обсуждали в СМИ. Милявская и Дмитрий Иванов делились с публикой все новыми скандальными подробностями их совместной жизни. Например, не так давно бывший супруг певицы попал в больницу с многочисленными травмами. После он намекнул, что в этом якобы может быть виновата Лолита.

Юлия ЕВГРАФОВА

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