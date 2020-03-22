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"Сплошное удовольствие": Лолита занялась чисткой унитазов на карантине

"Сплошное удовольствие": Лолита занялась чисткой унитазов на карантине
Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov /www.globallookpress.com
Певица нашла себе неожиданное развлечение

В своем Инстаграм Милявская выложила видео с весьма провокационным началом. Звезда, облаченная в кружевное белье, тяжело дышит в камеру смартфона. Позже становится ясно, что Лолита усердно чистит унитаз. Судя по всему, артистка нашла себе развлечение на карантине.

"Чистка унитазов – сплошное удовольствие на карантине", - подписала она ролик.

Народ бурно отреагировал на забавные кадры. Кто-то смеялся до слез, дамы поддержали Лолиту, признавшись, что на карантине вычистили весь дом, мужчины особо отметили первую часть видео. Нашлись и критики, заявившие, что на упражнения Лолиты с ершиком противно смотреть (орфография и пунктуация сохранены).

"Богинечка ну ты жжжешь!!!!! 🤪 Красивое белье!!! И ёршик тоже ничего" "Было стыдно смотреть да и противно" "Вы кого угодно с ума сведёте" "Ну вы блин даете" "Королева провокаций"  "Ох , я уже, чаво только не почистила", – написали они.

Ранее у Лолиты после концерта в Кремле случился приступ.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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