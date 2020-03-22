Певица нашла себе неожиданное развлечение

В своем Инстаграм Милявская выложила видео с весьма провокационным началом. Звезда, облаченная в кружевное белье, тяжело дышит в камеру смартфона. Позже становится ясно, что Лолита усердно чистит унитаз. Судя по всему, артистка нашла себе развлечение на карантине.

"Чистка унитазов – сплошное удовольствие на карантине", - подписала она ролик.

Народ бурно отреагировал на забавные кадры. Кто-то смеялся до слез, дамы поддержали Лолиту, признавшись, что на карантине вычистили весь дом, мужчины особо отметили первую часть видео. Нашлись и критики, заявившие, что на упражнения Лолиты с ершиком противно смотреть (орфография и пунктуация сохранены).

"Богинечка ну ты жжжешь!!!!! 🤪 Красивое белье!!! И ёршик тоже ничего" "Было стыдно смотреть да и противно" "Вы кого угодно с ума сведёте" "Ну вы блин даете" "Королева провокаций" "Ох , я уже, чаво только не почистила", – написали они.

Ранее у Лолиты после концерта в Кремле случился приступ.