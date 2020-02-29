Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Аж лед плавился": Лолита выбежала к немцам с голыми ягодицами

"Аж лед плавился": Лолита выбежала к немцам с голыми ягодицами
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда предстала перед зрителями во всей красе, прыгая по сцене в прозрачном костюме

В Германии в эти дни жарко – Лолита Милявская гастролирует по стране. Певица дала концерты в городах Фюрт и Оффенбах. К зрителям дива вышла в откровенном наряде – боди, оголяющем ноги и ягодицы, на которое была нашита прозрачная сетка. Постройневшая после скандального разрыва с молодым мужем звезда энергично скакала по сцене и заводила публику. Судя по всему, приемом артистка осталась довольна. В своем "Инстаграм" она поблагодарила зрителей.

"И снова слова Благодарности (…) Всем, кто вчера был на концерте в Оффенбахе (пригород Франкфурта☝), в самом жарком в смысле отопления зале 🔥🤓, аж лёд плавился)). Зритель везде Хороший, если ты ему полностью отдаёшь всё!" – написала Милявская.

Лолиту, как выяснилось, благодарные слушатели снабдили, помимо традиционных цветов, целым продуктовым набором. Среди принесенных звезде даров были сосиски с капустой – горячие, в термосумке, – конфеты и вино.

Ранее полуголая Милявская снялась в гримерке и возбудила даже женщин.

Кристина ЧЕРНИКОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей