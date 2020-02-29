Звезда предстала перед зрителями во всей красе, прыгая по сцене в прозрачном костюме

В Германии в эти дни жарко – Лолита Милявская гастролирует по стране. Певица дала концерты в городах Фюрт и Оффенбах. К зрителям дива вышла в откровенном наряде – боди, оголяющем ноги и ягодицы, на которое была нашита прозрачная сетка. Постройневшая после скандального разрыва с молодым мужем звезда энергично скакала по сцене и заводила публику. Судя по всему, приемом артистка осталась довольна. В своем "Инстаграм" она поблагодарила зрителей.

"И снова слова Благодарности (…) Всем, кто вчера был на концерте в Оффенбахе (пригород Франкфурта☝), в самом жарком в смысле отопления зале 🔥🤓, аж лёд плавился)). Зритель везде Хороший, если ты ему полностью отдаёшь всё!" – написала Милявская.

Лолиту, как выяснилось, благодарные слушатели снабдили, помимо традиционных цветов, целым продуктовым набором. Среди принесенных звезде даров были сосиски с капустой – горячие, в термосумке, – конфеты и вино.

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