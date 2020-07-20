Антиквариат и исторические картины: Васильев похвастался шикарной виллой

Антиквариат и исторические картины: Васильев похвастался шикарной виллой
Александр Васильев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Телеведущий показал свой курортный дом в стиле Серебряного века

Историк моды и ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев отреставрировал свой дом в Зеленоградске Калининградской области и похвастался интерьерами в стиле Серебряного века.

Экскурсию по роскошной вилле "Вильдфриде" Васильев провел для журналистов издания "Клопс". По словам ведущего, единственный стиль, который подходил бы к эпохе постройки здания, был югентстиль. К счастью, в доме сохранились двери и потолок, отвечающие духу времени. Чудом осталась цела и желтая кафельная печь, благодаря чему Васильев смог воссоздать исторический облик курортного особняка на берегу Балтийского моря.

Стены зеленоградской квартиры ведущего украшают исторические портреты работы немецких и французских художников. Васильев отмечает, что большинство людей, которые изображены на этих картинах, не имеют никакого отношения к его семье. Однако же на стенах дома можно увидеть и портреты предков известного историка моды. Например, адмирала Павла Чичагова – предка Александра Васильева по отцовской линии. 

Дом в Зеленоградске известный телеведущий приобрел более десяти лет назад. Здание было в заброшенном состоянии, и Васильев намеревался сделать в нем ремонт. Однако, когда увидел множество старинных предметов интерьера, понял, что виллу нужно реставрировать. В будущем историк моды планирует устроить там музей, хотя экскурсии по курортному жилищу он начал проводить уже сейчас. 

Ранее Александр Васильев рассказал о последних днях своей матери. Актриса и педагог кафедры сценической речи в МХАТ Татьяна Васильева-Гулевич скончалась буквально на руках у своего сына.

Александра ЛЕОНИДОВА

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