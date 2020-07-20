"Стала овощем": слухи о состоянии Федосеевой-Шукшиной возмутили дочь

"Стала овощем": слухи о состоянии Федосеевой-Шукшиной возмутили дочь
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сын Алибасова рассказал о необычном поведении народной артистки

Скандалы в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной и ее супруга Бари Алибасов не прекращаются. Сегодня сын знаменитого продюсера обвинил дочь выдающейся советской актрисы в том, что она довела родительницу до состояния овоща.

Так, Бари Алибасов-младший заявил, что Лидия Николаевна часто стала путаться и у нее постоянно меняется настроение. По его мнению, странности в поведении знаменитости связаны с ее тяжелым состоянием, в котором виновата дочь Ольга Шукшина.      

"Лидия Николаевна стала овощем!" – сказал наследник продюсера.

Однако Ольга решила вступиться за себя и мать и резко осадила Алибасова-младшего в эфире передачи "На самом деле" на Первом канале.

"Сам ты овощ!", – выкрикнула Шукшина.

Женщина пояснила, что раньше почти не общалась с матерью из-за конфликта, но теперь родственницы снова воссоединились, и Ольга продолжает заботиться о родительнице.  


При этом, по словам звездной наследницы, Федосеева-Шукшина хорошо себя чувствует и находится в ясном уме.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что знаменитая актриса подала на супруга в суд в надежде вернуть жилплощадь.

Ольга ФЕДОРОВА

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