Сын Алибасова рассказал о необычном поведении народной артистки

Скандалы в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной и ее супруга Бари Алибасов не прекращаются. Сегодня сын знаменитого продюсера обвинил дочь выдающейся советской актрисы в том, что она довела родительницу до состояния овоща.

Так, Бари Алибасов-младший заявил, что Лидия Николаевна часто стала путаться и у нее постоянно меняется настроение. По его мнению, странности в поведении знаменитости связаны с ее тяжелым состоянием, в котором виновата дочь Ольга Шукшина.

"Лидия Николаевна стала овощем!" – сказал наследник продюсера.

Однако Ольга решила вступиться за себя и мать и резко осадила Алибасова-младшего в эфире передачи "На самом деле" на Первом канале.

"Сам ты овощ!", – выкрикнула Шукшина.

Женщина пояснила, что раньше почти не общалась с матерью из-за конфликта, но теперь родственницы снова воссоединились, и Ольга продолжает заботиться о родительнице.

При этом, по словам звездной наследницы, Федосеева-Шукшина хорошо себя чувствует и находится в ясном уме.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что знаменитая актриса подала на супруга в суд в надежде вернуть жилплощадь.

