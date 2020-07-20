Федосеева-Шукшина собирается вернуть потерянную жилплощадь

Скандал вокруг квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, которую ее муж Бари Алибасов переписал на помощника, набирает обороты. Актриса подала на супруга в суд в надежде вернуть жилплощадь. Об этом рассказал адвокат семьи Алибасовых Олег Сухов.

По его словам, Федосеева-Шукшина попытается доказать, что не просто подарила квартиру мужу, а дала на время попользоваться. При этом адвокат считает эти аргументы довольно расплывчатыми.

Сухов добавил: есть шанс, что в иске актрисе откажут. Договор зарегистрирован и верно оформлен, а весомых аргументов, чтобы признать документ незаконным, на данный момент нет. При этом к рассмотрению дела появится возможность приступить лишь в конце августа, рассказал юрист "Московскому комсомольцу".

Ранее Федосеева-Шукшина уверяла, что подписала документы чуть ли не обманом, после чего адвокат Сергей Жорин показал видео, где актриса соглашается с условиями сделки.

Теперь же родственники Алибасова и его жены воюют друг с другом из-за наследства – сам продюсер "На-На" лежит в психиатрической клинике с серьезными проблемами со здоровьем. Каждая из сторон планирует забрать имущество другой.