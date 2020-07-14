Наследник музыканта претендует на наследство советской актрисы

Скандал вокруг семьи Бари Алибасова набирает обороты. Пока продюсер группы "На-На" лежит в психиатрической больнице, его сын пытается найти виновных в состоянии отца.

Бари Алибасов-младший уверен, что Ольга Шукшина, Андрей Назаров и Валерий Юрин, с которым он подрался накануне в эфире телеканала, намерено спаивали композитора ради квартиры в центре Москвы. По мнению Алибасова-младшего, Шукшина хочет не только забрать квартиру матери, которую продюсер переписал на своего помощника, но и наследство артиста.

В случае признания Бари Каримовича невменяемым, наследник, который станет его опекуном, откажется от своего обещания не претендовать на наследство Шукшиных.



"Я заберу по максимуму у этой семьи, насколько смогу",

– пригрозил сын Алибасова. Он заявил в эфире "Пусть говорят", что сделает это в том случае, если Лидия Федосеева-Шукшина, жена продюсера, скончается первой.

После отравления алкоголем Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии. Сын предполагает, что проблемы со здоровьем у него останутся на всю жизнь.