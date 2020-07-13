Инцидент произошел во время съемки ток-шоу

Бари Алибасов-младший набросился с кулаками на бывшего солиста "На-На" Валерия Юрина в прямом эфире федерального канала. Сын известного продюсера обвинил артиста в том, что тот недолюбливает его отца. Разнимать мужчин пришлось охранникам.

Инцидент произошел во время съемок передачи "Пусть говорят". Бари уверяет, что Юрин ненавидит Алибасова-старшего, на что певец парирует, что с продюсером он и правда долгое время враждовал, однако не так давно им удалось решить все разногласия. По словам Валерия, не так давно они договорились с продюсером о новых концертах, но из-за пандемии не смогли осуществить задуманное.

Выпуск передачи был посвящен состоянию здоровья Алибасова-старшего. Сейчас продюсер находится в больнице. Врачи утверждают, что у звезды серьезно пострадала психика.

Сын знаменитости утверждает, что на здоровье его отца долгое время покушались. Он подозревает, что отравить Бари-старшего могли из-за конфликта с квартирой Лидии Федосеевы-Шукшиной.