Сын Алибасова избил бывшего солиста группы "На-На"

Сын Алибасова избил бывшего солиста группы "На-На"
Бари Алибасов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Инцидент произошел во время съемки ток-шоу

Бари Алибасов-младший набросился с кулаками на бывшего солиста "На-На" Валерия Юрина в прямом эфире федерального канала. Сын известного продюсера обвинил артиста в том, что тот недолюбливает его отца. Разнимать мужчин пришлось охранникам. 

Инцидент произошел во время съемок передачи "Пусть говорят". Бари уверяет, что Юрин ненавидит Алибасова-старшего, на что певец парирует, что с продюсером он и правда долгое время враждовал, однако не так давно им удалось решить все разногласия. По словам Валерия, не так давно они договорились с продюсером о новых концертах, но из-за пандемии не смогли осуществить задуманное. 

Выпуск передачи был посвящен состоянию здоровья Алибасова-старшего. Сейчас продюсер находится в больнице. Врачи утверждают, что у звезды серьезно пострадала психика. 

Сын знаменитости утверждает, что на здоровье его отца долгое время покушались. Он подозревает, что отравить Бари-старшего могли из-за конфликта с квартирой Лидии Федосеевы-Шукшиной. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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