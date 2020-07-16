Невестка Алибасова: дети Шукшиной хотят забрать квартиры продюсера

Невестка Алибасова: дети Шукшиной хотят забрать квартиры продюсера
Бари Алибасов. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виолетта Гришина рассказала о коварных планах родственников жены своего свекра

Супруга Алибасова-младшего заявила, что дети Лидии Федосеевой-Шукшиной захотят получить квартиры Бари-старшего, если тот умрет. И добавила, будто ради жилплощади эти люди готовы и "родную маму продать".

Со слов Виолетты Гришиной, продюсер владеет тремя квартирами. Одна записана пополам на него и сына. Вторая на Бари-младшего и его жену с дочерью Амелией. А вот с третьей квартирой вообще загадка. Она принадлежит человеку, давно обещающему переоформить право собственности на Алибасова-старшего. По неизвестным причинам этого владелец пока не сделал.

Невестка знаменитости также пояснила свою негативную позицию по отношению к детям Лидии Николаевны. Как рассказала Виолетта, Алибасов и Шукшина официально женаты. Поэтому в случае, если умрет кто-то из супругов, часть их нажитого имущества полагается второму. Причем это правило работает вне зависимости от того, указан этот человек в завещании или нет. Поэтому жена Бари-младшего считает, что переживания родственников Шукшиной по поводу раздела квартир – это "логично", пишет "Собеседник".

Также Гришина сообщила, что этой темой сейчас серьезно обеспокоен ее супруг. Алибасов-младший не хочет отдавать этим людям квартиры отца в случае его смерти.  

Напомним, продюсер "На-На" сейчас лечится в клинике. Как заявил сын,Алибасов практически невменяем, и проблемы со здоровьем останутся у музыканта на всю жизнь. Позже Бари-младший также заявил, что, если его признают опекуном отца, он не откажется от наследства. Со слов мужчины, он постарается "забрать по максимуму" у семьи Шукшиной. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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