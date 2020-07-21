Оперная певица попросила своего друга провести съемку

Недавно Мария Максакова удивила поклонников новым клипом, для которого она снялась полностью обнаженной. Оказалось, что звезда для этой фотосессии позировала еще десять лет назад, но кадрами решила поделиться только сейчас. Журналистам удалось пообщаться с фотографом, который запечатлел оперную певицу.

Артистку снимал Владимир Широков, ее давний друг. По его словам, однажды Мария попросила снять ее ню. Фотограф согласился, несмотря на то, что это был не его жанр. Тогда они провели большую съемку в студии – Максакова позировала в разных образах, а в конце уже были сделаны кадры без одежды.

Широков признался, что фотографировал певицу для ее личного архива – она просила нигде не публиковать снимки. Но в итоге не сдержалась сама.

"Она выдержала почти десять лет – может быть чуть меньше: лет семь… И вот вы их увидели!"

– поделился фотограф в беседе с "Комсомольской правдой".

Клип Максаковой на песню "Пандемия любви", где и появился видеоряд из кадров с той самой фотосессии, вышел почти три недели назад. Некоторые подписчики певицы раскритиковали видео, назвав его чересчур вызывающим.