Скончался известный шансонье

Скончался известный шансонье
Фото: pixabay.com
Бока умер после продолжительной болезни

Стало известно о том, что в Америке погиб популярный кавказский исполнитель жанра шансон. Борису Давидяну, творческий псевдоним артиста Бока, был 71 год.

О гибели вокалиста сообщил на своей странице в Фейсбук журналист Ваге Казарян. Мужчина написал, что ему очень жаль и пожелал Давидяну "покоиться с миром". Позже корреспондент также пообщался с изданием "Sputnik". Казарян рассказал, что печальную новость он узнал от друзей, которые живут в Соединенных Штатах Америки. Со слов журналиста, Бока перед смертью долго болел, его мучали проблемы с легкими.

Чуть позже новостью о кончине легенды кавказского шансона со своими поклонниками поделился и певец Ара Мартиросян. Он проживает в Лос-Анджелесе, где в последние годы также жил покойный. В своем посте исполнитель ласково назвал погибшего дядей Бока и пожелал ему светлой памяти. 

Стоит отметить, что главными хитами Бока стали песни "Джана", "Цавт танем" и "Доля воровская". Вместе со своей семьей артист переехал в Америку еще в 1995 году. У Бориса Давидяна осталась жена, две дочери, сын и четверо внуков. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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