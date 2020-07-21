"Дети в шоке": Бородина устроила жаркие танцы в ванной

"Дети в шоке": Бородина устроила жаркие танцы в ванной
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
Компанию телеведущей составили ее две дочки - Мария и Тея

Ксения Бородина старается следить за трендами. В этот раз она решила принять участие в модном челлендже и сняла видео в "ТикТок". Скандальная ведущая и ее наследницы должны были угадывать песни, которые были популярны в 90-ые годы прошлого века и подпевать. Место для съемок решили организовать в ванной. 

Сама Ксения без проблем узнала песни ведущих артистов. Звезда зажигательно двигалась под композиции Сергея Шнурова, "Отпетых мошенников", "Иванушек". А вот старшая дочь Бородиной смогла угадать только песню группы "Руки Вверх!". Теоне такой формат веселья и вовсе не понравился: в самом начале ролика девочка ушла из кадра. 

"Руки вверх на все времена и возраста!", "Тея не выдержала", "Дети в шоке! Они такого не знают", "Бородулька здесь такая молодая и озорная!" – написали поклонники светской львицы в комментариях (орфография и пунктуация сохранены). 

Напомним, что не так давно Ксения Бородина разоткровенничалась в своем "Инстаграм" и призналась, что боится грозы, поскольку из-за этого природного явления произошла ни одна трагедия в ее семье. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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