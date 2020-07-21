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Известный своей любвеобильностью Борис Ельцин-младший завязал отношения с моделью Верой Гоппен. Пара публикует совместные фотографии, на которых выглядит довольной жизнью и друг другом.
Внук первого президента России Бориса Ельцина разместил кадры с новой возлюбленной на своей странице в "Инстаграм". На свежем снимке молодые люди нежно прижимаются друг к другу.
Модель тоже решила поделиться своей радостью с подписчиками. Вера Гоппен опубликовала фотографию, где сзади обнимает Бориса, а молодой человек радостно улыбается в объектив. Напомним, ранее девушка встречалась с популярным актером Павлом Деревянко. Также она известна своими фотосессиями в журнале "Максим".
Фанаты знаменитостей пришли в восторг от их совместных снимков.
"Хорошенькие какие!", "Молодец!", "Лучшие!", "Фото огонь!" – пишут под постами комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).
Напомним, Борис Ельцин-младший успел побывать в отношениях с моделью из Санкт-Петербурга Олесей Сенченко, а после закрутил роман с внучкой Олега Ефремова актрисой Ольгой Ефремовой.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как мать расстроила свадьбу внука Бориса Ельцина.
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