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Телеведущей постоянно приписывают либо романы с известными мужчинами, либо беременность. В этот раз поклонники стали гадать: правда или нет, что Барановская ждет четвертого ребенка? Однако Юлия решила не мучать фанатов ожиданием и ясно дала понять, что вновь становиться мамой она пока не собирается.
"Нет, это неправда", – опровергла все слухи Барановская.
Однако подписчиков в "Инстаграм" этот факт огорчил не очень сильно. Они по-прежнему продолжают восхищаться светской львицей. "Юля, вы просто сама нежность!", "Такая простая, без всяких понтов. За это вас, Юлечка, народ и любит", "Юля, восхищаюсь тобой и твоими детьми!" – восторгаются фолловеры в комментариях.
Напомним, что сейчас звезда находится на отдыхе вместе с семьей. Они решили отправиться на Алтай. Телеведущая вместе с детьми попробовала экстремальный сплав по Катуни, полюбовалась природой и насобирала грибов.
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Для получения компенсации необходимо будет соблюсти несколько условий