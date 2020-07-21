Барановская опровергла слухи о четвертой беременности

Барановская опровергла слухи о четвертой беременности
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонников светской львицы не сильно огорчила эта новость

Телеведущей постоянно приписывают либо романы с известными мужчинами, либо беременность. В этот раз поклонники стали гадать: правда или нет, что Барановская ждет четвертого ребенка? Однако Юлия решила не мучать фанатов ожиданием и ясно дала понять, что вновь становиться мамой она пока не собирается. 

"Нет, это неправда", – опровергла все слухи Барановская. 

Однако подписчиков в "Инстаграм" этот факт огорчил не очень сильно. Они по-прежнему продолжают восхищаться светской львицей. "Юля, вы просто сама нежность!", "Такая простая, без всяких понтов. За это вас, Юлечка, народ и любит", "Юля, восхищаюсь тобой и твоими детьми!" – восторгаются фолловеры в комментариях. 

Напомним, что сейчас звезда находится на отдыхе вместе с семьей. Они решили отправиться на Алтай. Телеведущая вместе с детьми попробовала экстремальный сплав по Катуни, полюбовалась природой и насобирала грибов.

Юлия МИХАЙЛОВА

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