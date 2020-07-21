Поклонников светской львицы не сильно огорчила эта новость

Телеведущей постоянно приписывают либо романы с известными мужчинами, либо беременность. В этот раз поклонники стали гадать: правда или нет, что Барановская ждет четвертого ребенка? Однако Юлия решила не мучать фанатов ожиданием и ясно дала понять, что вновь становиться мамой она пока не собирается.

"Нет, это неправда", – опровергла все слухи Барановская.

Однако подписчиков в "Инстаграм" этот факт огорчил не очень сильно. Они по-прежнему продолжают восхищаться светской львицей. "Юля, вы просто сама нежность!", "Такая простая, без всяких понтов. За это вас, Юлечка, народ и любит", "Юля, восхищаюсь тобой и твоими детьми!" – восторгаются фолловеры в комментариях.

Напомним, что сейчас звезда находится на отдыхе вместе с семьей. Они решили отправиться на Алтай. Телеведущая вместе с детьми попробовала экстремальный сплав по Катуни, полюбовалась природой и насобирала грибов.