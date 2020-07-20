Звезду восхитила дикая природа

Популярная телеведущая большой компанией отправилась отдыхать в Горный Алтай. Юлия Барановская вместе с детьми попробовала экстремальный сплав по Катуни, полюбовалась закатом и насобирала грибов. Эмоциональными видео она поделилась со своими фанатами.

Барановская выложила пост и множество сторис в своем "Инстаграм". Снимки со сплава телеведущая подписала: "новый день-новые эмоции и впечатления" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). Юлия сообщила своим фанатам, что на Алтае "красив каждый квадратный сантиметр". Также звезда поделилась и видео. На них видно, что в Горный Барановская приехала очень большой компанией. Помимо детей с Юлией на отдых отправились ее друзья, в их числе был замечет и визажист Юрий Столяров.

Свои подписчикам Барановская показала, как они прыгали с тарзанки, любовались водопадом и Катунью, собирали и жарили грибы, наблюдали красивый закат в горах.

"Самый настоящий сказочный лес, как в моем детстве. Боже какая красота", – повторила несколько раз последнюю фразу Юлия.

Кстати, многие подписчики телеведущей хорошо знакомы с этой туристической местностью. Они подтвердили, что Алтай – это "прелесть" и пожелали звезде отличного отдыха. Также фанаты позвали Барановскую на Камчатку и в Белокуриху. На это телеведущая ответила, что собирается посетить и эти места.

Напомним, звезда воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. А совсем недавно она заговорила и том, что не прочь родить четвертого малыша. По словам Барановской, материнство – это ее главное достижение.

