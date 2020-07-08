Ведущая шоу "Мужское/женское" хотела бы стать мамой еще раз

Своим главным достижением Юлия Барановская считает материнство. Бывшая жена Андрея Аршавина воспитывает троих детей и, несмотря на это, хотела бы родить еще ребенка. Об этом рассказала она сама.

Телеведущая выросла в семье, где также было трое детей, но никогда не думала, что у нее тоже будет большая семья. Желание стать мамой еще раз ведущая Первого канала объяснила собственным внутренним ощущением, а не чьим-то влиянием.

Звезда экрана подчеркнула, что быть многодетной мамой – это, в первую очередь, огромный труд и большая ответственность. Она призналась, что сейчас счастлива находиться в этой роли, при этом ей удается совмещать заботу о семье с работой.

Напомним, что Барановская родила двух сыновей – Артема и Арсения – и дочь Яну. После расставания с Аршавиным в 2013 г. она начала карьеру телеведущей. В интервью Teleprogramma.pro знаменитость призналась, что тогда ей нравилось быть домохозяйкой, и стесняться этого не нужно. Каждая семья счастлива по-своему, и решение нужно принимать в зависимости от желания и возможностей.

Ранее Юлия Барановская показала личное видео с дня рождения.