В день рождения ведущая "Мужское/женское" с трудом задула десятки свечей

Накануне телеведущая Юлия Барановская отпраздновала 35-летие. Коллеги поздравили ее с юбилеем и подарили традиционное угощение с горящими свечами. Телезвезда использовала всю мощь своих легких, чтобы задуть их все.



"Свечей было много, но я справилась, аж глаза на лоб полезли – зато, говорят, желание так точно сбудется", – написала она под постом в соцсети.

Торт звезде экрана подарили ее коллеги с передачи "Модный приговор". К слову, для празднования дня рождения знаменитость выбрала необычный наряд – облачилась в кремовое платье в красный горох и с длинными рукавами.

Верные поклонники поздравили любимцу с праздником и пожелали ей успехов во всех сферах жизни: "С днем рождения! Всегда очень яркая и обаятельная!", "Поздравляю! Красивая, умная, изящная!", "С днем рождения Юлия, Вы большая молодец!".



Кстати, незадолго до юбилея Юлия Барановская сделала себе дорогой подарок. Она с детьми переехала в новый дом. При этом ведущая призналась, что приобретение жилья за городом далось ей нелегко. Как отмечает сайт "Комсомольская правда", звезде даже пришлось обращаться за помощью к друзьям.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о последнем романе Юлии Барановской, который, к сожалению, закончился расставанием.