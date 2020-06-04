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"Глаза на лоб полезли": Барановская поделилась личным видео с юбилея

"Глаза на лоб полезли": Барановская поделилась личным видео с юбилея
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В день рождения ведущая "Мужское/женское" с трудом задула десятки свечей

Накануне телеведущая Юлия Барановская отпраздновала 35-летие. Коллеги поздравили ее с юбилеем и подарили традиционное угощение с горящими свечами. Телезвезда использовала всю мощь своих легких, чтобы задуть их все.

"Свечей было много, но я справилась, аж глаза на лоб полезли – зато, говорят, желание так точно сбудется", – написала она под постом в соцсети.

Торт звезде экрана подарили ее коллеги с передачи "Модный приговор". К слову, для празднования дня рождения знаменитость выбрала необычный наряд – облачилась в кремовое платье в красный горох и с длинными рукавами.

Верные поклонники поздравили любимцу с праздником и пожелали ей успехов во всех сферах жизни: "С днем рождения! Всегда очень яркая и обаятельная!", "Поздравляю! Красивая, умная, изящная!", "С днем рождения Юлия, Вы большая молодец!".


Кстати, незадолго до юбилея Юлия Барановская сделала себе дорогой подарок. Она с детьми переехала в новый дом. При этом ведущая призналась, что приобретение жилья за городом далось ей нелегко. Как отмечает сайт "Комсомольская правда", звезде даже пришлось обращаться за помощью к друзьям.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о последнем романе Юлии Барановской, который, к сожалению, закончился расставанием.

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Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Ольга ФЕДОРОВА

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