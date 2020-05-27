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Барановская рассталась с возлюбленным после двух лет отношений

Барановская рассталась с возлюбленным после двух лет отношений
Юлия Барановская. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
Телеведущая рассказала о последнем романе

Юлия Барановская, которая всегда тщательно скрывала свою личную жизнь, выдала некоторые подробности. Знаменитость призналась, что совсем недавно рассталась с избранником, с которым была вместе 2,5 года. В разрыве, как утверждает звезда, виноваты сложившиеся обстоятельства. Имя экс-возлюбленного Юлия не назвала, добавив, что он не медийный человек.

Также всех поклонников телеведущей и журналистов продолжают интересовать ее отношения с Андреем Аршавиным. ТВ-звезда вспомнила, как ее семья отреагировала на союз с футболистом. Близкие восприняли спортсмена нейтрально – о футболе и самом Аршавине они практически ничего не знали до этого.

Также Барановская вспомнила о тяжелом этапе в совместной жизни со спортсменом. Он наступил в 2008 г., когда "Зенит", в состав которого входил футболист, выиграл кубок УЕФА. Фанаты постоянно окружали игроков, а автобус со спортсменом буквально несли на руках.

Ведущая программы "Мужское/женское" добавила, что всегда любила Аршавина и никогда не замечала в нем недостатков.

"Если б мы тогда не уехали жить в Лондон из Санкт-Петербурга... то не только он бы сошел с ума, но и я бы сошла с ума. Это невозможно не сдвинуться", – поделилась Юлия в шоу "Макарена".

После разрыва, о котором телеведущая заявила в 2014 г., она встретилась с экс-супругом только один раз, что ей кажется странным, ведь у них есть трое детей, которые всегда празднуют дни рождения. 

Ранее "Утро.ру" писало, как Юлия Барановская надела черное после скандала из-за денег с  Андреем Аршавиным 

Дарья ПЕТРОВА

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