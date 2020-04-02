Телеведущая неудачно упала после встречи с подругой

Юлия Барановская пострадала перед съемками. Телеведущая откровенно рассказала о неприятной истории из прошлого.

Накануне выхода в прямой эфир с коллегой Александром Гордоном она решила поехать в гости к подруге. Когда уже собиралась домой, врезалась в дверь и сильно ударилась лицом. "Губа разбита, передний зуб отколот", – вспомнила Барановская. При этом она отметила, что все происходило почти в час ночи, эфир же планировали на десять утра.

Однако все закончилось для благополучно. Директор телеведущей экстренно нашел стоматолога, и зуб вовремя восстановили, поделилась звезда с Teleprogramma.pro. Мероприятие же, по словам ведущей шоу "Мужское/Женское" прошло успешно и спокойно.

Ранее Юлия Барановская оказалась в центре очередного скандала. Ее бывший муж Андрей Аршавин подал на телеведущую в суд.