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Прямо перед эфиром: Барановская разбила лицо и сломала зуб

Прямо перед эфиром: Барановская разбила лицо и сломала зуб
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая неудачно упала после встречи с подругой

Юлия Барановская пострадала перед съемками. Телеведущая откровенно рассказала о неприятной истории из прошлого.

Накануне выхода в прямой эфир с коллегой Александром Гордоном она решила поехать в гости к подруге. Когда уже собиралась домой, врезалась в дверь и сильно ударилась лицом. "Губа разбита, передний зуб отколот", – вспомнила Барановская. При этом она отметила, что все происходило почти в час ночи, эфир же планировали на десять утра.

Однако все закончилось для благополучно. Директор телеведущей экстренно нашел стоматолога, и зуб вовремя восстановили, поделилась звезда с Teleprogramma.pro. Мероприятие же, по словам ведущей шоу "Мужское/Женское" прошло успешно и спокойно.

Ранее Юлия Барановская оказалась в центре очередного скандала. Ее бывший муж Андрей Аршавин подал на телеведущую в суд.

Карина СИРАЗОВА

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Да кому интересна эта брошенка! Совсем, похоже, худо со сплетнями, стали вытаскивать из нафталина!
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