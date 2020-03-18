Известный футболист больше не хочет обеспечивать своих детей

Андрей Аршавин решил окончательно избавиться от всех семейных обязательств. После решения выселить свою бывшую жену Алису Казьмину с детьми из квартиры, футболист подал в суд и на телеведущую Юлию Барановскую, с которой жил в гражданском браке.

Спортсмен потребовал уменьшить алименты на содержание своих детей и обратился с иском к бывшей возлюбленной. В Савеловском суде Москвы сообщили изданию "СтарХит", что заседание пройдет уже 23 марта.

Барановская и Аршавин жили вместе около девяти лет, и в этом браке у пары родилось трое детей. После разрыва, по некоторым данным, последние месяцы футболист перечислял на счет каждого ребенка более 300 тыс. рублей. Теперь же спортсмен решить сократить эту сумму.

Уменьшает выплаты детям Аршавин не впервые – до завершения своей карьеры футболист выплачивал дочери и двум сыновьями и по 5 млн рублей. Барановская же не раз признавалась, что тратит на детей немалые суммы: наследники много путешествуют и посещают различные секции.

После разрыва с телеведущей футболист женился на журналистке Алисе Казьминой, которая родила ему дочь. Однако недавно разгорелся скандал: мать Аршавина потребовала, чтобы Казьмина съехала из квартиры, которая принадлежит бывшей сверкови.

После этого Аршавин перестал выходить на связь и публиковать какие-либо фотографии.