Футболист не выходит на связь и не публикует фото в соцсетях

Андрей Аршавин снова в центре разборок, связанных с его бывшими женами и детьми. На этот раз все дело в доме, где проживает экс-супруга и маленькая дочка. Алиса Казьмина утверждает, что спортсмен и его мать просто хотят выгнать ее на улицу. После того как информация об этом стала достоянием общественности, мужчина перестал выходить на связь с журналистами и не показывается в социальных сетях.

Футболист, как предположил адвокат его супруги, скрывается из-за того, что стыдится происходящего. "Мы обсуждаем этот вопрос – выселение Алисы Аршавиной ее бывшим супругом из дома. Конечно, поведение Аршавина и его мамы – это чудовищно, на мой взгляд", – цитирует слова Александра Добровинского Teleprogramma.pro.

Пока Андрей Аршавин скрывается от комментариев, Алиса Казьмина активно обсуждает ситуацию. Бывшая спортсмена может оказаться на улице с тремя детьми – двух она родила в другом браке.

Законных прав на дом у женщины нет. Жилье супруги, как утверждают журналисты, строили вместе, но спортсмен переписал его на свою мать, чтобы в случае развода бывшая жена не могла претендовать на него.

Казьмина заявила, что после всего происходящего Аршавин "может отказываться от родительских прав". И добавила: "Теперь у Есени нет ни папы, ни бабушки. С дочкой Андрей не виделся уже год, да, наверно, и не нужен он Есене. Ведь ничего не может дать не то что ей, даже себе. Болезненно жадный до денег своим же детям, не говоря уже о внимании. Ему никто не нужен", цитирует ее StarHit.

Дойдут бывшие супруги до суда или им удастся договориться, остается только гадать. Однако мать футболиста настроена решительно. "Это не ваше дело, это наше семейное дело. И судить вы не имеете права. Я поступаю точно так, как поступила она. Это адекватная мера на ее поступки", – передает ее слова "Пятый канал".