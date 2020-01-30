На попавшего в скандал Аршавина набросились из-за детей
Разгорелся настоящий скандал с участием Андрея Аршавина. Футболист выселяет бывшую жену Алису Казьмину и троих ее детей, в том числе их общую дочь, из квартиры в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала сама экс-супруга, опубликовав снимок официального требования о выселении на своей странице в Инстаграм.
"Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки", – подписала она пост. Бывшая свекровь, которая является собственницей апартаментов, требует, чтобы они освободили квартиру до 1 марта, так как, по ее мнению, занимают жилплощадь безосновательно, сообщает Oane.ws. Если этого не произойдет, то мать футболиста обратится в суд, пишет телеканал телеканал "360".
Сама Казьмина после разразившегося скандала пост удалила. Интернет-пользователи встали на ее сторону – многие осудили спортсмена за его поступок. "Настрогал детей – обеспечивай", "Аршавин как не был мужиком, так им и не стал", "Недавно Барановскую обсуждали. Теперь пусть нам класс отжима алиментов и жилплощади покажет бывшая законная супруга", "Аршавин большой спец по поддержке рождаемости в стране. Детей плодит. А вот воспитывать не хочет", – прокомментировали новость на сайте "Рамблер. Спорт".
Впрочем, некоторые поддержали и футболиста, заявив, что его бывшая жена должна нести ответственность за детей самостоятельно. К тому же, не все они от брака с Аршавиным: "Нарожала, так думай, где и с кем будешь растить".
Аршавин и Казьмина поженились в 2016 г., до этого встречались несколько лет. Через год Алиса родила дочь Есеню, а в 2019 г. супруги расстались.
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