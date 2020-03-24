Барановская облачилась в черное после скандала с бывшим
Юлия Барановская опубликовала в соцсети фото с ребенком. Телеведущая и ее старший сын Артем позируют на снимке в черной одежде. Под кадром поклонники пишут девушке слова поддержки. Вероятно, похвалить звезду и ее детей решили после скандала с Андреем Аршавиным.
Футболист, от которого Юлия родила троих детей, решил подать в суд, чтобы уменьшить сумму алиментов. Сейчас он платит 50% от своего заработка на четверых наследников: еще одну девочку ему родила бывшая жена Алиса Казьмина.
Журналисты предполагают, что платить детям меньше футболист решил из-за сокращения зарплаты: из-за коронавируса он не может комментировать матчи – их просто отменили. Также у Аршавина могло уменьшиться количество рекламных контрактов.
Юлия Барановская на новость отреагировала резко. Она прямо заявила, что ей стыдно за бывшего мужа. Также она отметила в "Инстаграм", что пока дети относятся к отцу хорошо, но все может измениться, кода они вырастут.
Сейчас телеведущая, похоже, решила забыть о конфликте и все время посвятить наследникам, которые находятся дома на карантине.
"Артем нам говорит: моем руки, но не паникуем, по-моему, мы в надежных руках", – подписала фото с сыном знаменитость.
"Какой он у Вас красавчик. А взгляд очень мудрый, для ребенка", "Сын ваша опора", "Прекрасная семья", "Ваш надежный защитник", – высказались в ответ комментаторы.
Ранее Юлия Барановская показала любимого мужчину.
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