Шепелев не стал скрывать радость от участия в проекте другого канала

Дмитрий Шепелев завершил свою карьеру на Первом и перешел на ТНТ. Теперь бывший муж Жанны Фриске будет вести семейное шоу "Ты как я".

Сообщается, что проект посвятят общению со звездами шоу-бизнеса и их детьми. Сам Шепелев не стал скрывать радость от смены места работы. Он признался, что всегда хотел вести программу о детях и их родителях, пишет "Свободная пресса".

По словам телеведущего, эта идея родилась в его голове сразу после того, как он стал отцом. В 2013 г. Жанна Фриске подарила любимому сына Платона.

Шепелев заявил, что новый проект стал частью его жизни и он получает огромное удовольствие от участия в шоу, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Дмитрий пришел на Первый в 2008 году. Со временем он устал от работы в проектах телеканала. Участие в шоу "На самом деле" приносило ему немало негативных эмоций. Телеведущий даже не раз отпускал ироничные заявления в адрес передачи.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Шепелев забыл о Фриске в ее день рождения.