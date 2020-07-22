Похудевший певец показал фото из больницы

Александра Буйнова прооперировали после того, как артист стал страдать от сильных болей. О своем состоянии он рассказал в "Инстаграм", опубликовав фотографию из больницы.

Буйнов должен был принять участие в фестивале "Славянский базар", но планы музыканта изменились из-за проблем со здоровьем.

"Был приступ, очень было бубо!"

– написал певец в соцсетях (орфография и пунктуация сохранены). По его словам, он похудел и стал добрее после операции. Свой диагноз артист не раскрыл, но дал подписчикам подсказку: без того, что ему удалили, живет полстраны. "Нет, не пугайтесь, -ТО на месте", – пошутил Буйнов.

Исполнитель хита "Падают листья" также показал три снимка из больницы. На первой фотографии 70-летний певец улыбается, а в подписи к кадрам даже поставил хештег "хорошее настроение". На втором снимке Буйнов показался в одном полотенце, продемонстрировав последствия операции на своем животе.

Подписчики певца принялись гадать, что же на самом деле с ним случилось. В комментариях выдвинули три версии: "Желчный удалили наверняка", "Аппендицит?", "Удалили камни!" Буйнову также пожелали скорейшего выздоровления друзья и коллеги.

Ранее поклонников Александра Буйнова шокировала новость о его похоронах.