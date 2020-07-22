Дочь Розы Сябитовой вышла замуж во второй раз

Дочь Розы Сябитовой вышла замуж во второй раз
Роза Сябитова. Кадр youtube.com
Телесваха уверена, что теперь Ксения сможет стать по-настоящему счастливой

Дочь главной свахи России Розы Сябитовой Ксения сыграла свадьбу во второй раз. Торжество прошло в подмосковном доме ее звездной мамы, которая приложила все усилия для церемонии.

Родственники жениха прибыли заранее. К организации мероприятия подошли со всей серьезностью, расселив гостей по разным домам. Всю территорию вычистили и продезинфицировали. Сябитова лично распределяла потоки людей так, чтобы никто не смог подхватить инфекцию.

Свадьбу решили сыграть без излишеств, но вполне душевно: с музыкой и весельем. Всех 20 гостей пригласили к накрытым на открытом воздухе столам. Правда, обошлись без тамады и артистов.

Роза заявила, что дочка вместе с женихом Максимом сможет создать крепкую семью после 2,5 лет отношений. Пара вместе прошла через карантин – тяжелое для многих молодых людей испытание, повлиявшее на статистику бракоразводных процессов в стране.

Многие поклонники обрадовались столь знаменательному событию, поздравив молодоженов и маму невесты.

"Радость-то какая", "Ждите внуков", "Совет да любовь!" – поздравили поклонники.

По словам телесвахи, дочка сделала все выводы после неудавшегося первого брака и встретила достойного мужчину. А все проблемы семья будет обсуждать открыто, без утайки.

"Не будем замалчивать, таить обиду, держать камень за пазухой. Так у нас в семье принято", – заключила ведущая в беседе с WDay.ru.

"Утро.ру" писало, что Сябитова посоветовала обращать внимание на недавно разведенных мужчин, так как они тяжелее остальных могут справиться с одиночеством.

Егор МАЛКОВ

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