Певец весело проводит время на Волжском побережье

В этом году звезды отечественного шоу-бизнеса отдают предпочтение российским курортам: кто-то летит в Крым, кто-то в Сочи. Певец Прохор Шаляпин решил погостить в Астрахани. В своем "Инстаграм" мужчина не забывает делиться фотографиями с отдыха.

Так, певец выложил серию кадров, на которых запечатлены волжские просторы. Однако внимание поклонниц Шаляпина привлекло совсем другое. На одном из снимков Прохор обнимает незнакомку. Брюнетка прижимается к плечу знаменитости и широко улыбается.

Подписчики также отметили, что место, в котором отдыхает Прохор, необычайно красиво. "Какая красота! Глаз не оторвать! И не хуже Мальдив, супер!", "Шикарная природа, пляж романтический", "И никакие лазурные берега нам не нужны!", "Молодец, Прохор! Нужно знакомить людей и с нашими ценностями, и у нас есть красивые места!" – написали в комментариях.

Напомним, что недавно Прохор Шаляпин поделился подробностями своей личной жизни и откровенно рассказал о своих отношениях с женщинами. По его словам, ему не хватает физической близости, но беспорядочных связей он боится.