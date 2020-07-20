"Очень брезгую": Шаляпин раскрыл правду об отношениях с женщинами

"Очень брезгую": Шаляпин раскрыл правду об отношениях с женщинами
Прохор Шаляпин. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец пожаловался на недостаток близости

Прохор Шаляпин сделал неожиданное признание. Оказывается, певец очень брезглив и многого боится, когда дело касается интимных отношений. Кроме того, пандемия коронавируса лишила его близости с возлюбленной. Откровенно о своей личной жизни рассказал сам артист.

Шаляпин признался, что верен только Татьяне Дэвис – канадской миллионерше. Ситуация с коронавирусом разделила влюбленных, но, по словам певца, подруга ждет его в Канаде.

Отшутившись на тему того, что в его доме живет целая гора красивых пенсионерок, Шаляпин рассказал: на самом деле он против беспорядочного секса, поэтому его в жизни артиста так мало.

"Я всех боюсь и очень брезгую",

– пояснил певец. Дело в том, что он очень не хочет подхватить какую-либо болезнь, особенно неизлечимую.

Кроме того, певец считает неприличным и отвратительным проявление чувств в общественных местах. Именно поэтому сам он так не делает, рассказал артист "Собеседнику".

Ранее Прохора Шаляпина высмеяли из-за видео с Машей Распутиной.

Карина СИРАЗОВА

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