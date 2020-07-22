"Мурашки пошли": Глюкоза в полупрозрачном костюме станцевала на столе

"Мурашки пошли": Глюкоза в полупрозрачном костюме станцевала на столе
Глюкоза. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка представила подписчикам отрывок из клипа на свой новый хит

Глюкоза анонсировала выход своей новой песни зажигательным видео. Певица забралась на стол и станцевала там в полупрозрачном костюме, сквозь который просвечивало нижнее белье звезды. Роликом Наталья Чистякова-Ионова поделилась в "Инстаграм".

На видео, которое может быть отрывком будущего клипа, Глюкоза показалась в закрытом наряде, который полностью облегает ее фигуру. В начале короткого ролика певица резко отбросила стул, а затем начала двигаться под музыку.

В описании к посту звезда вспомнила о чувстве влюбленности, когда, по ее словам, от каждого прикосновения бросает в дрожь. Именно этой теме и будет посвящен новый хит Глюкозы "Мурашки".

Подписчики признались, что с нетерпением ждут песню знаменитости. В комментариях Наталью также похвалили за исполненный танец:

"Уже мурашки пошли", "Это бомба", "Танцуете классно".

А вот другие Инстаграм-пользователи обратили внимание на костюм артистки. Один из подписчиков принялся гадать, есть ли под нарядом певицы бюстгальтер: "Не пойму, лиф есть или нет".

"Похоже на пародию выступления Дженифер Лопес. И костюм и танец", – нашли некоторые сходство с западной популярной исполнительницей, известной своими яркими выступлениями на сцене.

Ранее Глюкоза снялась на спортивной площадке в лосинах и поделилась своим секретом молодости.

Карина СИРАЗОВА

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