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Глюкоза снялась на спортивной площадке лосинах. Серией фотографий, где звезда висит вниз головой, Наталья Чистякова-Ионова поделилась в "Инстаграм".
На первом снимке певица позирует на качелях в черных лосинах и укороченной футболке серого цвета. На следующих кадрах звезда повисла на турнике, зацепившись ногами за веревки спортивного комплекса.
"Всегда носите детство с собой! И вы никогда не состаритесь", – подписала летний пост знаменитость. На последнем снимке она предстала сидящей на веревочной сетке.
"Наташка как девочка выглядит", "Это точно", – согласились комментаторы, отметив, что Глюкозу можно принять за 18-летнюю девушку. Снимки артистки в "Инстаграм" понравились ее подписчикам – за час пост набрал больше 10 тыс. положительных отметок.
Наталья Ионова тщательно следит за своей фигурой. 33-летняя певица отказалась от глютена, ест много овощей и занимается спортом, что и помогает оставаться ей в форме.
Ранее Глюкоза снялась в полупрозрачном белье после бессонной ночи.
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