Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Глюкоза повисла на турнике в обтягивающих лосинах

Глюкоза повисла на турнике в обтягивающих лосинах
Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известная певица поделилась секретом молодости

Глюкоза снялась на спортивной площадке лосинах. Серией фотографий, где звезда висит вниз головой, Наталья Чистякова-Ионова поделилась в "Инстаграм".

На первом снимке певица позирует на качелях в черных лосинах и укороченной футболке серого цвета. На следующих кадрах звезда повисла на турнике, зацепившись ногами за веревки спортивного комплекса.

"Всегда носите детство с собой! И вы никогда не состаритесь", – подписала летний пост знаменитость. На последнем снимке она предстала сидящей на веревочной сетке.

"Наташка как девочка выглядит", "Это точно", – согласились комментаторы, отметив, что Глюкозу можно принять за 18-летнюю девушку. Снимки артистки в "Инстаграм" понравились ее подписчикам – за час пост набрал больше 10 тыс. положительных отметок.

Наталья Ионова тщательно следит за своей фигурой. 33-летняя певица отказалась от глютена, ест много овощей и занимается спортом, что и помогает оставаться ей в форме.

Ранее Глюкоза снялась в полупрозрачном белье после бессонной ночи.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин объявил дату голосования по поправкам к Конституции

Президент России отказался назначить это событие на 24 июня, когда пройдет Парад Победы

Великобритания возмутилась приглашению России в G7

Окончательное решение о гостях саммита будут принимать Соединенные Штаты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

999 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей