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Глюкоза поделилась с подписчиками фото в нижнем белье. Звезда позировала в белом полупрозрачном боди. Наталья Ионова рассказала, что не спала всю ночь, однако чувствует себя прекрасно.
Также звезда добавила, что многие вопросы решает во сне и старается доверять своим сновидениям.
Похоже, бессонная ночь никак не отразилась на внешности артистки – на фото она выглядит так же привлекательно, как и всегда.
"Сегодня всю ночь не спала, но чувствую себя прекрасно!" – сообщила Глюкоза в "Инстаграм".
Подписчики снимок Натальи Ионовой оценили. Они без ума от улыбки блондинки и адресовали звезде комплименты по поводу ее прекрасного внешнего вида.
"Такая красивая улыбашка", "Такая солнечная и красивая", "Горячая девочка", "Чудесная красавица", "Как хорошо вы выглядите после ночи без сна", – написали в "Инстаграм" Глюкозы.
Ранее Глюкоза опубликовала фото в неоновой шубе.
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