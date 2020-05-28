Певица опубликовала пикантный снимок

Глюкоза поделилась с подписчиками фото в нижнем белье. Звезда позировала в белом полупрозрачном боди. Наталья Ионова рассказала, что не спала всю ночь, однако чувствует себя прекрасно.

Также звезда добавила, что многие вопросы решает во сне и старается доверять своим сновидениям.

Похоже, бессонная ночь никак не отразилась на внешности артистки – на фото она выглядит так же привлекательно, как и всегда.

"Сегодня всю ночь не спала, но чувствую себя прекрасно!" – сообщила Глюкоза в "Инстаграм".

Подписчики снимок Натальи Ионовой оценили. Они без ума от улыбки блондинки и адресовали звезде комплименты по поводу ее прекрасного внешнего вида.

"Такая красивая улыбашка", "Такая солнечная и красивая", "Горячая девочка", "Чудесная красавица", "Как хорошо вы выглядите после ночи без сна", – написали в "Инстаграм" Глюкозы.

Ранее Глюкоза опубликовала фото в неоновой шубе.