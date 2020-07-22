Популярного артиста сняли на видео в коридоре

В среду, 22 июля, свой 69-й день рождения отмечает Олег Газманов. Народного артиста с "зеркальной" датой поздравили его родные и коллеги, а жена Марина Муравьева-Газманова опубликовала видео, где именинник танцует и поет в трусах и теплой шапке.

Олег Газманов, как говорила его супруга, занимается спортом минимум 15 минут каждый день. Но сегодня певцу, по его словам, никак не удается сделать зарядку. Несмотря на огромное количество поздравлений артист все же выполнил обещание и отжался 69 раз. Видео он показал в Инстаграм-историях.

В честь праздника жена Газманова также стала публиковать ролики со своим супругом. Она сняла танцующего дома артиста в забавном виде: черной футболке и трусах, а также теплых зимних аксессуарах – красной шапке и перчатках. Исполнитель хита "Есаул" напевал фразу, написанную на одежде: "А вот и лучший в мире папа". В конце видео Газманов поблагодарил за подарок сына.

Жена артиста в рассказала в соцсетях, что отмечать день рождения они будут в кругу семьи. А в воскресенье праздник продолжится, но уже в кругу друзей.

Недавно Газмановы отмечали еще один семейный праздник – 17-ю годовщину свадьбы. Народный артист поздравил жену необычным способом.