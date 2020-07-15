Народный артист исполнил давнюю мечту супруги

Олег Газманов с женой Мариной отмечают очередную годовщину свадьбы – они поженились 17 лет назад. К торжеству супруга артиста с детьми готовились с самого утра: украшали дом и подбирали особые наряды. О семейном празднике рассказал певец, опубликовав совместные фото.

Народный артист показал архивные снимки с женой, на которых они позируют в разные годы их совместной жизни. На одном из кадров артист в расстегнутой рубашке нежно обнимает супругу за шею.

"Сегодня в моей семье розовый день!"

– подписал он публикацию. И рассказал подписчикам, что к празднику дом украсили предметами розового цвета, и ему все это "надо как-то выдержать".

"Я осуществил сегодня еще одну мечту моей Маруси",

– сообщил Газманов и пообещал рассказать об этом позже в инстаграм-историях. Пока же певец опубликовал видео, как они с женой прыгают в палатку, полностью одетые в розовое.

Ранее Марина Газманова, которой в этом году исполнился 51 год, восхитила подписчиков фотографией в бикини.