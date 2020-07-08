Супруга певца не перестает удивлять подписчиков и разрушать все стереотипы о женщинах за 50

Марина Газманова продолжает радовать своих поклонников в "Инстаграме". На этот раз жена народного любимца выложила фото, где лежит на белоснежном песке в весьма соблазнительной позе. Красное бикини подчеркивает изящные формы и стройные загорелые ноги возлюбленной певца.

В подписи к фотографии Газманова отметила, что ей некогда думать о возрасте, потому что она занята более интересными делами. "Миру пофиг сколько у тебя морщинок и килограмм. Беги малышка, беги!" – подбадривает подписчиков Марина (орфография и пунктуация сохранены).

В комментариях пользователи социальной сети не только благодарят ее за мотивацию, но и восхищаются тем, как женщине удается оставаться молодой и сексуальной, несмотря на возраст.

Напомним, что Олег Газманов и Марина Муравьева (девичья фамилия – прим.ред.) поженились в 2003 году. До этого супруги несколько лет дружили. Ранее Марина Газманова поделилась секретом их счастливого брака, подчеркнув, что им с ее избранником никогда не бывает скучно.