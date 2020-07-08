"Идеал красоты": жена Газманова поделилась фото в откровенном бикини

"Идеал красоты": жена Газманова поделилась фото в откровенном бикини
Марина Газманова. Фото: instagram.com/marinagazmanova/
Супруга певца не перестает удивлять подписчиков и разрушать все стереотипы о женщинах за 50

Марина Газманова продолжает радовать своих поклонников в "Инстаграме". На этот раз жена народного любимца выложила фото, где лежит на белоснежном песке в весьма соблазнительной позе. Красное бикини подчеркивает изящные формы и стройные загорелые ноги возлюбленной певца.

В подписи к фотографии Газманова отметила, что ей некогда думать о возрасте, потому что она занята более интересными делами. "Миру пофиг сколько у тебя морщинок и килограмм. Беги малышка, беги!" – подбадривает подписчиков Марина (орфография и пунктуация сохранены).

В комментариях пользователи социальной сети не только благодарят ее за мотивацию, но и восхищаются тем, как женщине удается оставаться молодой и сексуальной, несмотря на возраст.

Напомним, что Олег Газманов и Марина Муравьева (девичья фамилия – прим.ред.) поженились в 2003 году. До этого супруги несколько лет дружили. Ранее Марина Газманова поделилась секретом их счастливого брака, подчеркнув, что им с ее избранником никогда не бывает скучно.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: ущерб России от санкций из-за МН17 придется возместить

Суд уже не может игнорировать доказательства невиновности Москвы в крушении "Боинга"

Заслужили отдых: кто уйдет на пенсию в 50 лет

Определенным категориям граждан придется потрудиться, чтобы начать получать выплаты от государства раньше остальных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей