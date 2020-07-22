Гражданская жена Децла пропала

Гражданская жена Децла пропала
Децл. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
После смерти Кирилла Толмацкого его возлюбленная прекратила общение с родственниками и перестала выходить на связь

Ирина Толмацкая безуспешно пытается опубликовать неизданные стихотворения сына. Однако ей приходится нелегко, так как весь материал находится у гражданской жены Кирилла, которая пропала вместе с сыном сразу после смерти музыканта.

Как передает "Телепрограмма.про", сложности возникают и с авторскими правами: на данный момент они принадлежат сыну Децла – Антонию, которому еще нет 18 лет. 

Но Ирина старается не унывать и верить в лучшее: 

"Надеюсь, что все-таки сядем за стол переговоров и решим, кто что будет делать дальше".

Известному музыканту сегодня могло исполниться 37 лет. Однако жизнь распорядилась иначе: с момента смерти Децла прошло уже больше года. 

В своем "Инстаграм" мама певца трогательно поздравила сына с днем рождения. "Всегда в моем сердце и в моих мыслях", – подписала публикацию Ирина Толмацкая.

Напомним, что не так давно на телеэкраны вышел сериал с участием певца. В одном из эпизодов он играет самого себя. По словам Децла, съемки заставили его задуматься о карьере актера. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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