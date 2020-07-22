"Вранье придуманное": поклонники уличили Бузову во лжи

"Вранье придуманное": поклонники уличили Бузову во лжи
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущей не поверили, когда она рассказала, что ей приходилось подметать улицы и мыть полы

Ольга Бузова является одной из самых популярных звезд шоу-бизнеса в России. Причем карьеру девушка построила самостоятельно, начав много лет назад в эфире проекта "Дом-2". Сегодня Бузова с теплой грустью вспоминает, как ей удавалось зарабатывать первые деньги. 

На своей странице в "Инстаграм" певица выложила видео, на котором примерила сразу 2 образа: скромной горничной и роскошной девушки. 

"2 Оли... одна сейчас, вторая из прошлого. И обе реальные. Да, когда-то я действительно мыла полы и подметала улицы. Вставала в 6 утра, чтобы успеть это сделать перед институтом, и заработать маленькую, но денежку. И этим видео я хочу сказать одно: всё в ваших руках!" – подписала публикацию Ольга (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). 

Однако не все подписчики поверили в такую сказочную историю. "Зачем это вранье придуманное, что не напишешь ради хайпа?", "Знаменитостей послушать, так все туалеты мыли, да дворы мели, бедные-несчастные!", "Ольга , да когда вы улицы подметали )??? Что ж вы чушь то пишете ))))

"Восхищаюсь тобой, такая умница! Трудяжка!", "Я знаю точно невозможное возможно. Достойный пример!", "Оля, вы своим примером меня вдохновляете! Спасибо!" – написали в комментариях. 

Напомним, что недавно в СМИ появилась информация, согласно которой известная телеведущая и ее избранник Давид Манукян расстались. Подписчики сразу заподозрили пару в неискренних отношениях

Юлия МИХАЙЛОВА

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