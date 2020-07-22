Звезда шансона метит на пост губернатора Хабаровского края

Звезда шансона метит на пост губернатора Хабаровского края
Виктория Цыганова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица уже пыталась быть ближе к политике: в прошлом году она хотела занять кресло депутата

Вика Цыганова решила навести порядок в Хабаровском крае и серьезно задумалась о политической карьере. 

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Публикация от Вика Цыганова (@vika.tsyganova)

В последние дни обстановка там накалилась до предела: Сергей Фургал ушел в отставку, а на его место был назначен Михаил Дегтярев. Только вот хабаровчане негативно восприняли такую новость. Тогда Виктория решила взять все в свои руки.

"Там надо наводить порядок. Женщине сложно, но у меня большой опыт. У меня даже нет детей – настолько я свободный человек. У меня нет готовности бросаться в омут с головой, но я понимаю, что есть какой-то потенциал. Если господь так решит, скорее всего, буду участвовать", – цитирует Викторию издание "Подъем".

Муж певицы поспешил опровергнуть все сообщения о том, что его супруга решила баллотироваться в губернаторы Хабаровского края. Цыганова только выдвигалась на должность депутата, но это было в прошлом году. Об этом сообщает Телеграм-канал РИА "Новости". 

Напомним, что не так давно Виктория резко высказалась в адрес Ольги Буровой, обвинив ее в продажности.

Юлия МИХАЙЛОВА

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