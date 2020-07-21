Певица уверена, что за некоторыми постами звезды "Инстаграм" стоят умелые кураторы

Вика Цыганова прокомментировала скандальную публикацию Ольги Бузовой в поддержку однополых браков. По мнению певицы, телеведущая написала пропагандистский пост за деньги и ради выгоды готова делать и говорить "все, что угодно".

Так артистка отреагировала на публикацию Бузовой, где она потребовала разрешить однополым парам регистрировать браки. По мнению ведущей скандальной телестройки, организация торжеств для таких пар принесла бы немало денег в государственную казну.

"Она пешка и будет говорить все, что угодно, и делать. Это винтик в большой системе разрушения всех ценностей", – сказала Цыганова.

Экс-солистка группы "Море" отметила, что за этой выходкой телеведущей стоят люди, которым выгодно разрушать традиционные семейные ценности и которые готовы платить за такие "услуги".

Певица уверена, что Бузовой не стыдно за свои поступки, так как главное для нее – получить выгоду, пишет "Царьград".

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